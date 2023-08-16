أعلن ديوان الخدمة المدنية عن العمل على تطوير وتحديث الخدمات في الموقع الإلكتروني لـ «الديوان» وتطبيق «سهل».



وقال في بيان له امس: لتقديم أفضل الخدمات، فإنه جار العمل على تحديث وتطوير تطبيق الهواتف الذكية للديوان، ولحين إنجاز التطوير يمكن للمستخدمين الإطلاع على بياناتهم من خلال الآتي:



1 ـ الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية:



٭ الدخول على portal.csc.gov.kw.



٭ تسجيل الدخول.



٭ إدخال الرقم المدني وكلمة السر.



2 ـ تطبيق «سهل»:



٭ الدخول على تطبيق «سهل».



٭ اختيار بيانات.



٭ اختيار ديوان الخدمة المدنية.



٭ اختيار البيانات المطلوب الإطلاع عليها.