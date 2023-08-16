أعلن ديوان الخدمة المدنية عن العمل على تطوير وتحديث الخدمات في الموقع الإلكتروني لـ «الديوان» وتطبيق «سهل».
وقال في بيان له امس: لتقديم أفضل الخدمات، فإنه جار العمل على تحديث وتطوير تطبيق الهواتف الذكية للديوان، ولحين إنجاز التطوير يمكن للمستخدمين الإطلاع على بياناتهم من خلال الآتي:
1 ـ الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية:
٭ الدخول على portal.csc.gov.kw.
٭ تسجيل الدخول.
٭ إدخال الرقم المدني وكلمة السر.
2 ـ تطبيق «سهل»:
٭ الدخول على تطبيق «سهل».
٭ اختيار بيانات.
٭ اختيار ديوان الخدمة المدنية.
٭ اختيار البيانات المطلوب الإطلاع عليها.