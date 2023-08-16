في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية بناء على توجيهات المدير العام بالوكالة م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل وتطبيق قانون البلدية واللوائح والانظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية بمنطقتي المهبولة والمنقف والفحيحيل الصناعية بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق، قال مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي بالوكالة سعد الشيبة إن إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قامت بجولة ميدانية بمنطقة المهبولة والمنقف على المحلات والاعلانات أسفرت عن إغلاق معهدين صحيين لاستغلالهما المحل لغير الغرض المرخص له بالإضافة الى تحرير مخالفتين وبناء عليها تم إغلاق المعهد الصحي بالإضافة الى غلق كراج يعمل بدون ترخيص بالفحيحيل الصناعية وسوق مركزي بمنطقة المنقف.