بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوريا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.