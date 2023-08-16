إعداد: بداح العنزي

قدم عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر اقتراحا بزيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري.



وقال العبدالجادر في اقتراحه: نظرا للتوسعة الكبيرة التي تم استحداثها للمستشفى الأميري، فقد ترتب على ذلك زيادة كبيرة في أعداد العاملين من أطباء وهيئة تمريضية وإداريين وأيضا زيادة كبيرة في أعداد المراجعين من المرضى والزوار الذين أصبحوا يعانون من قلة المواقف، مما يجعلهم يتكبدون عناء المشي لمسافات طويلة بعيدا عن المستشفى، والانتظار على جانب الطريق بالمخالفة لقواعد المرور، لاسيما أن بعض المراجعين والزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف العبدالجادر: وحيث إن هذا الأمر من الأهمية بمكان وأسوة بمعظم مستشفيات الدولة في جميع المحافظات والتي شهدت توسعة في مواقف السيارات، لذا فإنني أقترح الآتي: تخصيص مساحة لإنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق بجانب المستشفى الأميري، وذلك لخدمة الزوار والمراجعين والعاملين في المستشفى.