وقّع مركز طروس للاستشارات مذكرة تعاون مع المركز القطري للصحافة في الدوحة، بهدف تعزيز دور المركز في قطر والمنطقة ليكون أكثر فاعلية في ترسيخ مكانة الصحافة والإعلام السياسي والاجتماعي عبر التعاون في مجال إجراء الأبحاث ودراسة توجهات الرأي العام. وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز «طروس» محمد الثنيان: سعداء بالتعاون المثمر مع المركز القطري للصحافة في إطار الأهداف الإعلامية المشتركة التي تجمعنا في عدة مجالات مثل كتابة الاستراتيجيات والخطط، والدراسات، والأبحاث واستطلاعات وقياس الرأي العام والتحليل السياسي والتعاون في المجالات الإعلامية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتسخير الجهود في العلاقات والتواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي، إضافة إلى إقامة الفعاليات والندوات والمؤتمرات المشتركة. وأضاف الثنيان: نصت الاتفاقية على تقديم الدعم للورش والدورات التدريبية وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات ونشر المطبوعات والكتب ذات الأهمية المشتركة، وإقامة حلقات نقاشية وتقديم أوراق تقدير الموقف.



بدوره، قال مدير عام المركز القطري للصحافة صادق العماري: الاتفاقية تسهم في تنويع عمل المركز وتعزيز نشاطه في المجتمع بما يخدم العديد من المهتمين وأصحاب القرار الذين يحرصون على استنباط التحليل وفهم المواقف وقياس اتجاهات الرأي العام حول القضايا المختلفة. وبين العماري أن الاتفاقية تنعكس بشكل إيجابي على حضور المركز وتواجده في عدد من الملفات والقضايا الإعلامية والسياسية والاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المركز. ووقع المذكرة عن مركز طروس المؤسس والرئيس التنفيذي محمد الثنيان، وعن المركز القطري للصحافة صادق العماري.