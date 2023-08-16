بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية.