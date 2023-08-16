بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



من جـانـب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجار الذي وقع في محطة للوقود بجمهورية داغستان الروسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والإصابات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.