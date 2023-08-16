أحيت حكومة «طالبان» في أفغانستان الذكرى الثانية لتوليها السلطة واستعادة البلاد «حريتها من المحتل».



وذكرت سلطات «طالبان» التي لا يعترف بها المجتمع الدولي في بيان أن «استعادة كابول أثبتت مرة أخرى أنه لا أحد يستطيع السيطرة على الأمة الأفغانية الأبية وضمان بقائه في هذا البلد»، مؤكدة أنه «لن يسمح لأي محتل بتهديد استقلال وحرية أفغانستان».



ورفع العلم الأبيض والأسود «لإمارة أفغانستان الإسلامية»، وهو الاسم الذي أطلقه الحكام الجدد على البلاد، عند نقاط التفتيش الأمنية في العاصمة التي سقطت في 15 أغسطس 2021 عندما انهارت الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة ونفي مسؤولوها.



وامتلأت شوارع العاصمة كابول بأنصار «طالبان» الذين تجمعوا بالمئات عند دوار مسعود قبالة المقر السابق للسفارة الأميركية، والتقط بعض الرجال صور «سيلفي» مبتسمين.



وألغي العرض العسكري الذي كان من المقرر إقامته في هرات في غرب البلاد، كما نقل عرض في قندهار، معقل «طالبان» ومقر القائد الأعلى للحركة هبة الله أخوندزاده، إلى داخل مخيم عسكري.



وبعد وصولها إلى السلطة بعد حرب أهلية عام 1996، أطيح بحركة «طالبان» عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.



وانخرطت الحركة بعدها في حرب عصابات ضد الحكومة الموالية للغرب المدعومة من الجنود الأميركيين وتحالف دولي، واستولت على القصر الرئاسي في كابول في 15 أغسطس 2021 في أعقاب هجوم بدأ قبل ثلاثة أشهر.