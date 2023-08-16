قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن نهج إدارة الرئيس جو بايدن العام تجاه إيران لم يتغير بعد التوصل لاتفاق حول الأميركيين المحتجزين هناك، مشيرا إلى أن واشنطن تواصل تطبيق استراتيجية الردع والضغط والديبلوماسية تجاه طهران.



وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الاميركية في واشنطن أنه تحدث مؤخرا مع أسر بعض المحتجزين الأميركيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران قبل أيام.



وأكد أن «أميركا ستكون لها رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار اتفاق الافراج عن المحتجزين».



وقال وزير الخارجية الاميركي إنه لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها النووي.



من جهة اخرى، أكد بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية، وقال «سنستمر في دعم كييف لإفشال الغزو الروسي»، منوها أن «شعب أوكرانيا أظهر شجاعة فائقة في مواجهة روسيا».



وفيما يخص الانقلاب العسكري في النيجر، قال وزير الخارجية الاميركي، اعتبر وزير الخارجية الاميركي انه لا يزال هناك فرصة للديبلوماسية لإعادة الامور الى نصابها في النيجر، مع استمرار ضغوط دول غرب افريقيا على الانقلابيين في نيامي.



وأوضح «لا نزال نركز بشدة على الديبلوماسية لتحقيق النتائج التي نريد، اي عودة الانتظام الدستوري. واعتقد انه لا يزال هناك مساحة للدبلوماسية لتحقيق هذه النتيجة».



ونوه ان «الضغط الذي تمارسه دول عدة بما في ذلك عبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس) على القادة العسكريين المسؤولين عن تعطيل الانتظام الدستوري في النيجر يتزايد».



على صعيد مختلف، اعلنت الولايات المتحدة ان توصل روسيا وكوريا الشمالية الى اتفاق في شأن الاسلحة سيشكل انتهاكا لقرارات الامم المتحدة، وذلك بعدما دعا زعيما الدولتين الى تعزيز تعاونهما الدفاعي.



وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل للصحافيين «أي نوع من التعاون الامني او اتفاق في شأن الاسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا سينتهك بالتأكيد سلسلة من قرارات مجلس الامن الدولي».



جاء ذلك بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى تعزيز التعاون مع بيونغ يانغ في رسالة وجهها الى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.



من جهته، شدد كيم «على أهمية مواصلة تطوير التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع»، بحسب رسالة لوزير الدفاع كانغ سون نام تمت تلاوتها امام المشاركين في منتدى محوره الأمن قرب موسكو.



ويأتي ذلك في وقت تستضيف واشنطن الجمعة المقبلة قمة بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بهدف تعزيز تعاون الدول الثلاث على صعيد الأمن الاقليمي.