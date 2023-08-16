علي إبراهيم



أظهرت أرقام رسمية ارتفاع إيرادات الكويت من رسوم الإقامات بنسبة 74% بما قيمته 4.69 ملايين دينار، ليبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من هذا الجانب خلال العام 2022/2023 نحو 11 مليون دينار مقارنة بـ 6.33 ملايين دينار في 2021/2022. وكشفت بيانات الحساب الختامي عن العام المالي 2022/2023، أن إيرادات الكويت من المخالفات المرورية بلغت 78.63 مليون دينار بزيادة 15.78 مليون دينار بما نسبته 25%، قياسا إلى 62.84 مليون دينار محصلة في العام 2021/2022. وزادت إيرادات كراج حجز المركبات خلال العام الماضي بنسبة 33% بما قيمته 72.64 ألف دينار، لتبلغ 294.47 ألف دينار نهاية 2022/2023 مقارنة بنحو 221.82 ألف دينار بنهاية 2021/2022.