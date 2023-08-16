قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في البرازيل، نقلا عن لائحة الاتهام، أمس الثلاثاء إن رجلا برازيليا أدانته محكمة برازيلية بقتل زوجته اليابانية وابنتهما في غرب اليابان في أغسطس عام 2022 بسبب طلبها الطلاق.

وأضاف ممثلو الادعاء أن البرازيلي، أندرسون روبسون باربوسا، البالغ من العمر 34 عاما، قتل زوجته، مانامي أراماكي، البالغة من العمر 29 عاما، وابنتهما "ليلي" البالغة من العمر 3 سنوات، باستخدام سكين في ساكاي بمحافظة أوساكا اليابانية، في أغسطس عام 2022، ثم هرب إلى البرازيل بعد يومين من ارتكابه جريمته، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

ووفقا للائحة الاتهام، نقلا عن معلومات قدمتها الشرطة اليابانية، طلبت أراماكي الطلاق من باربوسا بسبب سلوكه العنيف. وارتكب باربوسا جريمة القتل خشية فقدان تأشيرته التي تسمح له بالبقاء في اليابان.

ووضعت شرطة محافظة أوساكا باربوسا على قائمة المطلوبين الدوليين في سبتمبر الماضي.

وتم اعتقال باربوسا في شقة في ساو باولو في يوليو الماضي، وتم تقديم لائحة الاتهام في محكمة فيدرالية في ولاية بارانا بجنوب البرازيل أول أمس الاثنين.

ويحظر الدستور البرازيلي تسليم المواطنين البرازيليين. وستتم محاكمة باربوسا أمام محكمة برازيلية. وعقوبة الإعدام لا تطبق في البرازيل.