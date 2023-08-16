ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن قطاع المكافحة نفذ تمريناً عملياً في مدينة صباح السالم الجامعية - جامعة الكويت.

وأوضحت الإدارة أن مركز إطفاء الشدادية للمواد الخطرة قام بتنفيذ التمرين بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة في جامعة الكويت ووزارة الصحة والذي تم خلاله إخلاء الجامعة وتأمين الموقع واخماد الحريق وإنقاذ المصابين، كما تعاملت فرقة إطفاء مركز الشدادية مع تسرب مواد خطرة داخل المدينة الجامعية.



وأضافت الإدارة أن هذي التدريبات التي تقوم بها قوة الإطفاء العام بشكل دوري تهدف إلى رفع مستوى جاهزية وكفاءة رجال الإطفاء المهنية للتعامل السريع مع مثل هذه الحوادث وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات .