أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، تعميما إداريا بتعيين 5 نواب للعضو المنتدب في مؤسسة البترول، وجاءت التعيينات بعد موافقة مجلس ادارة مؤسسة البترول، الذي عقد اليوم (الأربعاء) الموافق 16 أغسطس 2023. وجاءت التعيينات كما يلي:



٭ أسماء علي القلاف نائبا للعضو المنتدب لعمليات التسويق العالمي في قطاع التسويق العالمي.

٭ وليد خالد المخيزيم نائبا للعضو المنتدب لمبيعات التسويق العالمي في قطاع التسويق العالمي.

٭ عماد عبدالرحمن الكندري نائبا للعضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في قطاع التسويق العالمي.

٭ عبداللطيف عيد العازمي نائبا للعضو المنتدب للشؤون الإدارية في قطاع الموارد البشرية.

٭ قصي فهد الصرعاوي نائبا للعضو المنتدب للتدقيق الداخلي.