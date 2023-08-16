وافقت على تأسيس شركة «مدير مطالبات تأمين» برأسمال 500 ألف دينار

علي إبراهيم

أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين، محمد سليمان العتيبي، 5 قرارات حصلت «الأنباء» على نسخة منها، للترخيص لشركات قامت بتوفيق أوضاعها ومزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية، وتأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين.

وتفصيليا، أصدر العتيبي قرارا حمل رقم 33 لسنة 2023 بشأن الترخيص للشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، إذ قضى في مادته الأولى بالترخيص لـ 3 شركات وطنية وفقت أوضاعها بممارسة نشاط الوساطة التأمينية، على أن تكون مدة ترخيص مزاولة الناشط 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، وتلتزم الشركات المذكورة باستيفاء الرسوم المقررة نظير منحها تراخيص المزاولة، أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقا للقانون 125/2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوحدة في هذا الشأن.

وقضى القرار الذي حمل رقم 34 لسنة 2023 بشأن قيد مراقب حسابات في مادته الأولى بقيد مراقب الحسابات في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين، على أن تكون مدة القيد في السجل 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويلتزم مراقب الحسابات المذكور باستيفاء الرسوم المقرر نظير القيد في السجل أو عند تجديده لأي فترة أخرى طبقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

ومنح العتيبي في القرار رقم 35 لسنة 2023 ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية، وقضى في القرار بمنح ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لفرع شركة تأمين أجنبية، بعد استيفائها متطلبات الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة من تاريخ 4/10/2022.

وأصدر العتيبي قرارا حمل رقم 36/2023 بشأن ترخيص فروع الشركات لمزاولة نشاط أعمال التأمين ونشاط وساطة التأمين بان يرخص لفروع إحدى الشركات وعددها 4 من تاريخ صدور القرار على أن ينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة أيا كانت مدته، على أن تلتزم الشركة بأداء الرسوم المقررة عند تجديد الترخيص الصادر للشركة لأي فترة أخرى طبقا للقانون.

ووافقت وحدة تنظيم التأمين وفقا للقرار رقم 37/2023 على تأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين، إذ قضى القرار في مادته الأولى بمنح موافقة مبدئية لتأسيس شركة تمارس نشاط مدير مطالبات التأمين برأسمال 500 ألف دينار، على أن تسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر مع عدم مزاولة النشاط حتى استيفاء متطلبات الترخيص الترخيص وقابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في تاريخ إصدار هذا القرار، وذلك لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة.

ويرخص للشركة قيد التأسيس وفقا لهذا القرار وباسمها النهائي المعتمد بعد استكمال متطلبات وزارة التجارة واستكمال كل متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسوم المقررة عليها.