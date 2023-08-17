انضم المدافع الدولي الألماني روبن غوزنس إلى أونيون برلين قادما من إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا بعقد حتى عام 2028، حسبما أعلن النادي الألماني.



وانتقل غوزنس إلى أونيون برلين بصفقة هي الأغلى في تاريخه بالدوري بلغت 15 مليون يورو، علما أن نادي العاصمة سيشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بحلوله في المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم في الموسم المنصرم.



وحسب وسائل إعلام ألمانية، يتطلع غوزنس الذي خاض 16 مباراة دولية بقميص «المانشافت» إلى زيادة وقت لعبه قبل كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده الصيف المقبل.



وأمضى الظهير الأيسر 18 شهرا في إنتر الذي اشتراه من مواطنه أتالانتا في يناير 2022. لعب 39 مباراة مع «النيراتزوري» أكثرها من على مقاعد البدلاء وخسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مان سيتي الانجليزي 0-1.



ويستهل أونيون برلين الصاعد إلى دوري النخبة «الپوندسليغا» عام 2019 منافسات الموسم الجديد على أرضه أمام ماينتس الأحد.