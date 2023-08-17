في خطوة استباقية، خاطبت إدارة النادي الأهلي نظيرتها في اتحاد الكرة المصري للاستفسار حول موعد ومكان مباراة «السوبر» المحلي بين بطلي الدوري وكأس مصر عن الموسم المنصرم، وذلك لتوفير كافة المعطيات للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بكافة الترتيبات اللازمة وفق مشاركات الفريق في الموسم الجديد محليا وقاريا.



وذكر مصدر مسؤول في اتحاد الكرة أن «الجبلاية» لا تمانع حضور الجماهير بالسعة الكاملة للملاعب، ولكن مسألة الحضور الجماهيري ترتبط بالجهات الأمنية التي تحدد العدد المسموح له بالحضور وليس الاتحاد المصري، لافتا إلى بطولة «السوبر» لم يتم تحديد مصيرها بعد حتى الآن.



يذكر أن الاتحاد قد استحدث بطولة جديدة تحت مسمى بطولة «السوبر» للأندية الأبطال، وينتاب القلق مسؤولو الأهلي حول ما إذا كانت تلك البطولة بديلا لـ «السوبر» المحلي الذي يقام سنويا بين بطلي الدوري والكأس، أو ستكون بطولة جديدة مستقلة بحد ذاتها.



وفي سوق الانتقالات الصيفية، أعلن المصري البورسعيدي تعاقده مع أحمد عيد ظهير أيمن منتخب مصر الأولمبي بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة، ووقع اللاعب العقد ليحسم الجدل حول مستقبله في الموسم الجديد، ليصبح عيد خامس صفقات «البورسعيدي» بشكل رسمي بعد التعاقد مع محمد الشامي وباهر المحمدي ثنائي الإسماعيلي وسمير فكري جناح الداخلية وميدو جابر جناح سيراميكا كليوباترا.



وقد يلحق أحمد أيمن منصور الذي لم يقيد في صفوف الزمالك حتى الآن بزميله أحمد عيد إلى صفوف الفريق البورسعيدي الذي فتح خط المفاوضات مع المدافع.



وفي سياق متصل، أعلن نادى مصر المقاصة عن رحيل محمد عادل «أمو» إلى بيراميدز رسميا، كما أتم الأخير إجراءات ضم لاعب الوسط محمد رضا بوبو من «فيوتشر» بعد صراع مع الأهلي.