دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أمس، إلى «استئصال سرطان الشغب» من عالم الكرة المستديرة، وذلك بعد مقتل مشجع يوناني الأسبوع الماضي.



قال تشيفيرين خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أقيم في العاصمة أثينا «مشكلة العنف والشغب ليست يونانية فقط، إنها أوروبية»، مضيفا: أدعو الجميع على المستوى الأوروبي إلى استئصال هذا السرطان.



وقتل مشجع نادي أيك أثينا ميخاليس كاتسوريس (29 عاما) بعد تعرضه للطعن خلال أحداث عنيفة اندلعت في الثامن من الشهر الجاري بالقرب من ملعب نيا فيلادلفيا في ضواحي أثينا عشية المواجهة المنتظرة بين الفريق المضيف ودينامو زغرب الكرواتي في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



وقرر الاتحاد الأوروبي تأجيل المباراة إلى 19 أغسطس على خلفية ما حصل.



وأكد تشيفيرين قائلا: «سنفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث مثل هذه المأساة مرة أخرى».



من جانبه، أيد رئيس الوزراء اليوناني ما قاله تشيفيرين «سيتم القبض على الجناة ومعاقبتهم على جريمة القتل»، مطالبا بـ «وضع آلية أوروبية لمواجهة العنف في الملاعب ومعاقبتهم بشكل فعال». ووجهت السلطات القضائية اليونانية الأحد لائحة اتهام إلى 105 أشخاص اتهموا بالمشاركة في الأحداث وأعاذت احتجازهم. ومن بين المتهمين 102 من الكروات، يشتبه في ارتباطهم بمثيري الشغب «باد بلو بويز» من دينامو زغرب.