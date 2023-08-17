حقق الإسباني كارلوس ألكاراز انتصاره الـ 50 هذا العام في دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز عند الرجال والألف عند السيدات للتنس، بفوزه على الأسترالي جوردان تومسون 7-5 و4-6 و6-3 في الدور الثاني أمس، وبلغت التونسية أنس جابر الدور الثالث بتغلبها بصعوبة على الأوكرانية انهلينا كالينينا 6-3 و6-7 (2-7) و7-6 (7-2).



ويأمل ألكاراز، المصنف أول عالميا، تحقيق لقبه السابع هذا العام ضمن استعداداته للدفاع عن لقبه في بطولة الولايات المتحدة الأميركية التي تنطلق الأسبوع المقبل.



واحتاج الإسباني إلى 3 ساعات للتغلب على منافسه المصنف 55 عالميا بعدما توقفت المباراة بسبب الامطار، حيث استهل المجموعة الثالثة بكسر ارسال تومسون قبل أن يفوز بشوطين نظيفين ويحسم المباراة لصالحه.