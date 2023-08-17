عاد لاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس، المتوج بمونديال قطر 2022، إلى روما قادما من باريس سان جرمان الفرنسي بعقد حتى 30 يونيو 2025 وذلك بعد ست سنوات من رحيله عن العاصمة الإيطالية، حسب ما أعلن الناديان أمس.



وبعد ساعات من انتقال الأرجنتيني، غادر صفوف سان جرمان أيضا البرتغالي ريناتو سانشيز (25 عاما) للالتحاق بمواطنه مدرب روما جوزيه مورينيو وزميله باريديس على سبيل الإعارة. وقال بطل فرنسا «يرحل ريناتو سانشيز عن باريس سان جرمان لينضم إلى روما في دوري الدرجة الأولى. يغادر لاعب خط الوسط البرتغالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع خيار الشراء».



من ناحيته، أكد روما في بيانه أن خيار الشراء سيصبح «إلزاميا إذا تم استيفاء شروط معينة»، من دون تحديد أي منها، في حين ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سانشيز وصل معارا مقابل مليون يورو فقط، على أن يتم تفعيل بند الشراء مقابل 14 مليونا إذا شارك في 60% من مباريات روما.