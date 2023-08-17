ذكر تقرير إخباري أمس، أن لاعب خط الوسط روميو لافيا سيخضع اليوم للفحص الطبي بنادي تشلسي الإنجليزى لكرة القدم تمهيدا لانضمامه إلى الفريق، بينما اقترب حكيم زياش من الرحيل عن الفريق.



وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن تشلسي وافق الثلاثاء على دفع 53 مليون جنيه إسترليني (67.3 مليون دولار) لضم لافيا من ساوثهامبتون، وقد يرتفع المبلغ إلى 58 مليون إسترليني عبر متغيرات.



بينما اقترب حكيم زياش من اللحاق بركب الراحلين عن تشلسي، بعد أن جرى التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ حول انتقاله إلى غلطه سراي التركي. وشهد تشلسي، الذي يدربه ماوريسيو بوتشيتينو، أحداثا مهمة خلال الأيام الأخيرة، حيث أبرم النادي صفقة قياسية على مستوى بريطانيا لضم مويسيس كايسيدو من برايتون الإثنين. وبعد أن أبلغ لافيا نادي ساوثهامبتون الإثنين، أنه يفضل الانتقال إلى تشلسي، توصل الناديان الثلاثاء إلى اتفاق حول انتقال اللاعب.