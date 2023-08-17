دعا أمين السر المساعد وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية م.حمود الهدية المهتمين والباحثين المتخصصين في مجال النفط والغاز إلى المشاركة بمؤتمر «النفط والغاز في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية» والذي تشارك الكويت في لجنته العلمية خلال يناير المقبل بالعاصمة العراقية (بغداد).



وقال الهدية إن باب المشاركة والحضور مفتوح لكل الزملاء أعضاء الجمعية والباحثين والمتخصصين في مجال الصناعات النفطية والغاز، موضحا أن آخر موعد لتقديم ملخصات البحوث العلمية في المؤتمر منتصف سبتمبر المقبل والإعلان عن الملخصات المقبولة سيكون في 22 من الشهر نفسه، مبينا ان المؤتمر يعقد بالتعاون بين الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب ونقابة المهندسين العراقية وتنظمه لجنة التوجيه والإرشاد بمشاركة لجنة الطاقة الاتحادية.



وأشار إلى ستة محاور رئيسية يمكن للباحثين والدارسين تقديم أوراقهم العلمية من خلالها، لافتا إلى أن المحور الأول يركز على واقع ومستقبل النفط العربي في ضوء التغيرات والتطورات المناخية الجارية في الأسواق العالمية والثاني العوامل المساعدة والمفاعلات في صناعة النفط والثالث تطبيقات النانو تكنولوجي في قطاع النفط والغاز، فيما سيعالج المحور الرابع التلوث الناجم عن العمليات النفطية واستغلال الغاز المحروق، والطاقة المتجددة في الوطن العربي، مضيفا أن المحور الخامس يكون عن الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز والسادس حول الثروات الباطنية غير التقليدية في الوطن العربي.



ولفت إلى أن البحوث يمكن أن تقدم باللغتين العربية والانجليزية ويمكن لمن يرغب بالمشاركة التراسل مع المنظمين مباشرة أو اللجنة العلمية: [email protected] أو [email protected] أو من خلال الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب على الايميل: [email protected] ونقابة المهندسين العراقية: [email protected] وآخر موعد لاستلام البحوث المقبولة كاملة هو الأول من ديسمبر المقبل.