حصلت الباحثة مريم وليد الهدلق من قسم علم الأدوية التطبيقي في كلية الصيدلة بجامعة الكويت، على جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا للكليات العلمية ـ درجة الماجستير للعام الأكاديمي 2022/2023، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية في التقدم العلمي.



وقدمت الباحثة مريم الهدلق بحثا بعنوان «الاختلافات بين الجنسين في المناعة العصبية في نموذج فأر من الالتهاب العصبي المستحث بمضادات الفيروسات التقهقرية». وتلخص البحث في أنه يمكن أن تسبب مثبطات النسخ العكسي للنيوكليوسيد NRTIs، وهي أدوية مضادة للفيروسات القهقرية التي تستخدم لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية HIV اعتلالا عصبيا طرفيا مؤلما والتهابا عصبيا.



وذكرت الهدلق أنه في دراسة حديثة وجد أن NRTI، zalcitabine (2′-3′-dideoxycytidine، ddC)، يحفز الألم الخيفي وزيادة السيتوكينات cytokines المحرضة على الالتهابات في أدمغة إناث الفئران دون الزيادة في (Iba1)، وهو علامة على تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة microglia، مضيفة أنه في نماذج أخرى للألم العصبي كان تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة microglia مهما لعلم الفسيولوجيا المرضية للألم العصبي في ذكور الفئران، بينما كانت الخلايا التائية T cells مهمة في إناث الفئران.



وأشارت إلى أن الهدف من هذه الدراسة كان تقييم ما إذا كانت هناك اختلافات تعتمد على الجنس في تطوير الالتهاب العصبية الناتجة من NRTI، حيث تم حقن الفئران الأنثوية والذكور المتطابقة مع العمر سلالة BALB/ c عن طريق الصفاق intraperitoneally مرة واحدة يوميا بجرعة 25 مغم/ كجم من ddC، أو vehicle، لمدة 5 أيام متتالية، مبينة أن عتبة اللمس للمخلب paw تم قياسها عن طريق مقياس التخدير الأخمصي الديناميكي لتقييم تطور الآلام الميكانيكية، وأن الكثافة عن علامات الخلايا الدبقية الصغيرة (CD11b وIba1)، والخلايا النجمية (GFAP)، والخلايا التائية (CD3e)، وجزيئات الإشارة (ERK1/ 2، p38 MAPK)، والجزيئات المشاركة في حالة تنشيط الخلايا المناعية (CD200، CD200R1)، السيتوكينات الالتهابية والمضادة للالتهابات (IL1B، TNF-α، IL10) تم تقييمها باستخدام تفاعل البوليمراز المتسلسل للنسخ العكسي (RT-PCR) ولطخة ويسترن (western blot) في النخاع الشوكي في اليوم السابع بعد العلاج بـ ddC، كاشفة عن أن العلاج مع ddC نتجت عن آلام ميكانيكية متساوية في كل من فئران الذكور والإناث، وأن مستويات النسخ لـ Cd11b، Cd3e، Cd200r1، Mapk1، Il1b Tnf وIl10 زادت بشكل كبير في الحبال الشوكية للإناث وليس الذكور، للفئران التي تعالجت بـ ddC مقارنة بالفئران المعالجة بـ vehicle، في حين أن علاج ddC لم تكن له آثار كبيرة على مستويات النسخ لـ Gfap وCd200 وMapk14 في كل من فئران الذكور والإناث.



وأضافت الهدلق أنه تمت زيادة الكثافة البروتينية لـ CD11b وphospho-p38 MAPK بشكل كبير في الحبال الشوكية للإناث المعالجة بالـ ddC، وليس الذكور، مقارنة بالفئران المعالجة بـ vehicle مع ذلك، وأنه كان هناك ارتفاع في مستويات بروتين Iba1 في الحبال الشوكية للفئران الذكور المعالجة بـ ddC مقارنة بالفئران المعالجة بـ vehicle. ولم يكن هناك أي تغيير في مستويات البروتين في GFAP، CD3e، CD200 CD200R1، phospho-p44/ 42 في كل من ذكور وإناث الفئران.



وأشارت الهدلق إلى أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن التغيرات في جزيئات المناعة العصبية في النخاع الشوكي لفئران BALB/ c أثناء الالتهاب العصبي الناجم عن الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية تعتمد على الجنس. وهذا يوحي أن إناث الفئران BALB/ C هم أكثر عرضة للتغيرات المناعية العصبية التي تسببها الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية من ذكور الفئران.