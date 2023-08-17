قدم سفيرنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال الغنيم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإماراتي صاحب السمو الشيـخ محمــد بـن زايــد آل نهيان، في مراسم استقبال جرت بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي.



وعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قال السفير الغنيـم لـ «كونا»، إنه نقل خلال مراسم الاستقبال أطيب تحيات وتمنيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولدولة الإمارات قيادة وشعبا بمزيد من التقدم والازدهار. وأكد السفير الغنيم حرص الكويت قيادة وحكومة وشعبا، على ترسيخ أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، خصوصا أن العلاقات الكويتية ـ الإماراتية متجذرة عبر التاريخ والجغرافيا وتحكمها وحدة المصير والعمل المشترك ضمن المنظومة الخليجية والعربية، علاوة على التعاون الإقليمي والدولي إزاء التحديات في المنطقة والعالم.



ولفت إلى الارتباط الوثيق والتعاون البناء بمختلف المستويات الرسمية والشعبية بين البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة، والتي رسختها القيادتان الكويتية والإماراتية دائما بعقل وقلب واحد، لاسيما في التاريخ الحديث عبر مواقف ومحطات مفصلية يوما بعد آخر جعلت العلاقات الكويتية- الإماراتية نموذجا يحتذى به.