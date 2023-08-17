

اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية برنامجها للتدريب الصيفي (درب) بالتعاون والشراكة مع منظمة «لوياك»، حيث قامت الشركة باستضافة عدد من المتدربين والمتدربات من خريجي الجامعات والطلبة في عدد من دوائر الشركة المختلفة في مبادرة تعد استثنائية لمنحهم فرصة التدريب في مجال الطيران خلال الفترة من 16 يوليو حتى 16 أغسطس.



هذا، وأقامت الشركة حفل تكريم للمتدربين على جهودهم وأدائهم المتميز خلال فترة البرنامج التدريبي، حيث حضر حفل التكريم مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عيسى الحداد، ومدير دائرة التدريب في الشركة الكابتن علي المري، وممثل منظمة «لوياك» منسقة التطوير المهني سارة القلاف. وفي هذا الصدد، رحب الكابتن عيسى الحداد بالحضور والمتدربين قائلا «يسعدنا أن تستضيف الخطوط الجوية الكويتية مواهب من الشباب والشابات، ويشرفنا أن نكون راعيا ومشجعا لهم، والذين نضع عليهم الآمال والطموحات باعتبارهم عماد مستقبل كويتنا الحبيبة».



وأضاف: «إن الخطوط الجوية الكويتية منذ تأسيسها في عام 1954، حرصت دائما على أن تكون قبلة للمبدعين والطموحين، فعلى مدار العقود الماضية، حقق الطائر الأزرق إنجازات واضحة وملموسة في علو وتميز وتطور الشركة من خلال الأجيال المتعاقبة التي عملت بكل جد وكفاح وتفان للوصول إلى آفاق رحبة».



وتابع الحداد «يولي الناقل الوطني للكويت اهتماما بالغا بتجهيز كوادره الوطنية لحمل راية النجاح التي صاحبته في السنوات السابقة، ونسعى بشكل حثيث إلى تعيين الكويتيين ذوي الكفاءة العالية، حيث سنقوم ببذل كل الجهود الممكنة من تخطيط وترتيب لتحقيق هذا الهدف، والذي يكمن في الوصول إلى شركة وطنية متكاملة تزخر بأبنائها في مواكبة التطور لعالم الطيران».