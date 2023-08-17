

أصدر ديوان المحاسبة الموسوعة القانونية والقضائية للوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية في إطار خطته للتحول من تقديم الخدمات المعلوماتية إلى إنتاج المعلومات ومصدر من مصادر نشر الدعم القانوني المتخصص في كل الجهات الحكومية بالبلاد.



وقال مراقب مركز المعلومات بالإنابة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات في ديوان المحاسبة عبدالله الحميدي في بيان صحافي: إن الموسوعة تتكون من جزأين يحتوي الأول على التشريعات القانونية والأحكام القضائية في الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية. وأضاف أن الجزء الثاني يتضمن فتاوى إدارة الفتوى والتشريع المتعلقة بكل جوانب معالجة موضوع الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية بالكويت.



وأكد الحميدي أن الموسوعة تعد المرجع القانوني الوحيد الذي يعالج مسألة تولي الوظائف الاشرافية من الواقع العملي عبر المواقف المهنية المختلفة التي يمر بها الموظف الاشرافي في ترقياته وتعامله مع المرؤوسين من الناحية القانونية.



وأوضح أن إصدار هذه الموسوعة يعد استكمالا لسلسلة الإصدارات الناجحة التي يصدرها مركز المعلومات بديوان المحاسبة سنويا مثل المرجع الشامل في الوظائف القيادية والتفويض الإداري في الجهات الحكومية، مبينا أن جميع إصدارات مركز المعلومات متوافرة على الموقع الإلكتروني لديوان المحاسبة على الإنترنت.