

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق متفرقة بجمهورية الهند.