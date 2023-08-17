

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير هانز آدم الثاني أمير إمارة ليختنشتاين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لسموه دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس دينيس ساسو نغيسو رئيس جمهورية الكونغو الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، وراجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق متفرقة بجمهورية الهند وما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا والإصابات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية.