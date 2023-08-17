

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي رحلة تعليمية شارك فيها 14 طالبا وطالبة كويتيين من المرحلة الثانوية إلى كوريا الجنوبية استمرت عشرة أيام تضمنت محاضرات وورش عمل وأنشطة علمية تواكب أحدث المناهج التدريبية في العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات بالتعاون مع عدد من المؤسسات البحثية والجامعية الكورية المرموقة.



وأشرفت المؤسسة على الرحلة التعليمية من خلال مشرفين يتولون مهام إرشاد الطلبة وتوجيههم في جو علمي أسري تضمن بث روح العمل الجماعي وتعزيز قيم الانضباط والالتزام بمواعيد حضور فعاليات الرحلة مع الحرص على ضمان معايير الصحة والأمان والسلامة للطلبة، إضافة إلى توفير الصحة النفسية لهم.



واستهدفت الرحلة العلمية إطلاع المشاركين على أحدث التطورات العلمية التي يشهدها العالم، لاسيما تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة الحاصلة وتطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم العلمية وتدريبهم على كيفية التعامل مع المشكلات المختلفة وفق أسس علمية إبداعية.



واستضاف المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات KISTI أهم الفعاليات العلمية، حيث تلقى الطلبة عددا من المحاضرات العلمية والتدريبات ركزت على تطبيقات الذكاء الصناعي وتعلم الآلة والنمذجة والمحاكاة في العلوم والرياضيات وعلى عدد من تطبيقات البرمجة الحاسوبية والمركبات المؤتمتة وتقنيات الحواسيب الفائقة وتطبيقات الشات GPT.



وتضمنت الرحلة زيارة إلى المتحف العلمي الوطني في كوريا، حيث اطلع الطلبة على المحتويات العلمية المتنوعة التي يحويها المتحف إضافة إلى لقاء عدد من المعنيين بمناهج التعليم في الجامعات الكورية للتعرف على التخصصات الموجودة فيها ومزايا الدراسة والشهادات العلمية التي تقدمها.



وتضمن برنامج الوفد زيارة سفارة الكويت لدى كوريا الجنوبية والاجتماع مع السفير ذياب الرشيدي والسكرتير الثالث أحمد طلال الصباح وأعضاء السفارة، حيث جرت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالزيارة، وتقديم هدايا لأعضاء الوفد، إضافة إلى حفل عشاء تميز بالطابع الكويتي التقليدي.