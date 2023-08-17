

قالت مديرة لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية إيمان العلي إن اللجنة في إطار تشرفها بخدمة القرآن الكريم وترجماته وعلومه واصلت إنجازاتها النوعية بإضافتها 20 ختمة لترجمات معتمدة للقرآن الكريم عبر منصة يوتيوب والتي حققت مئات الآلاف من المشاهدات.



وأشارت العلي الى أنه من ضمن هذه الترجمات التي أضافتها الدعوة الإلكترونية على منصة يوتيوب ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة السويدية نظرا للأحداث الجارية بدولة السويد وضرورة التواجد والمشاركة الفاعلة بهذه الأحداث بما يخدم وجهة النظر الإسلامية ويوضح عظمة وقدسية كتاب الله تعالى.