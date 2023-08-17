

اختتم بنك الكويت الوطني ومؤسسة لوياك التطوعية برنامج «كن» التدريبي لريادة الأعمال برعاية بلاتينية من البنك وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة لوياك التطوعية، التي تنظم البرنامج للعام الثامن على التوالي بالتعاون مع جامعة «بابسون» بهدف دعم الطلاب من خلال تحفيزهم على القيادة والابتكار بمشاريع تخدم المجتمع.



واستمر البرنامج لمدة 5 أسابيع وشهد مشاركة 53 من الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، وتضمن جلسات تدريب ونقاشات ومحاضرات وورش عمل تهدف إلى تعزيز برامج اجتماعية رائدة في الكويت، وشارك قياديون من بنك الكويت الوطني في البرنامج إلى جانب خبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة بهدف تقديم التدريب والخبرة والمشورة اللازمة للمشاريع المتنافسة.



وبمناسبة اختتام البرنامج، قالت مدير إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل: نفخر في «الوطني» برعايتنا لبرنامج «كن» الذي يجسد اهتمامنا البالغ بأداء مسؤولياتنا تجاه المجتمع على أكمل وجه وخاصة فيما يتعلق بإعداد الكوادر الوطنية من شباب اليوم قادة المستقبل وتمكينهم بالمعرفة والتدريب من أداء الدور الذي يتوجب عليهم القيام به من أجل العبور نحو مستقبل أفضل لوطننا الكويت.



وأضافت العبدالجليل: شراكتنا الاستراتيجية مع «لوياك» ودعمنا المستمر لنشاطاتها التثقيفية والشبابية الهادفة، ينبع من إيمان راسخ لدينا بأهمية ما تقدمه من مساهمات فاعلة تعزز جهود الدولة والقطاع الخاص نحو تحقيق تنمية مستدامة.



وأعربت عن سعادتها بمخرجات البرنامج والتطور الهائل الذي لمسه الجميع في أداء ومعارف المشاركين من الطلبة الذين أكدوا استفادتهم القصوى من كل تفاصيل البرنامج والتي تعكس الإعداد له بعناية فائقة ووفق دراسة علمية حصيفة. ويواصل بنك الكويت الوطني سنويا مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وإيمانا بالأثر الفعال لهذه البرامج في خدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك في هذا المجال منذ عقود طويلة. وتهدف مؤسسة لوياك التطوعية إلى دعم الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية لتمكينهم وإشراكهم في البرامج التنموية والمشاريع التعليمية والتدريبية والتطوعية المخصصة للشباب.