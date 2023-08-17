ضرورة الاستعجال في إصلاح العديد من القضايا المطروحة على الساحة واجتثاث الفساد لتحقيق صالح البلد





طالب النائب فهد بن جامع سمو رئيس مجلس الوزراء بإقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلهم الى النيابة لتسببهم في إهدار الأموال وتشويه سمعة المؤسسة العريقة.



وقال بن جامع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الامة ان الخطوط الجوية الكويتية مؤسسة عريقة حيث كانت معظم الدول الإقليمية والعربية لا تمتلك خطوط طيران.



وأضاف انه «مع تطور الوقت كان من المفترض التطور والارتقاء بالخطوط الجوية الا انها تراجعت وتخلفت عن الركب بسبب مجالس الإدارات المتعاقبة التي عينت بالباراشوت من اجل نفوذ ومصالح.



واستغرب بن جامع تبرير رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية المشاكل الأخيرة بالقول ان «ان تراكم الطائرات في حضيرة الصيانة اربك جدول الر حلات واعتذر لكل راكب»، معقبا «لو كان هناك شعور بالمسؤولية لما وصلنا الى ذلك التصريح، واصفا الخطوط الكويتية بانها وصلت الى مرحلة يرثى لها من الفشل ولا يوجد لديها وجهات جديدة».



وأضاف ان «المواطنين الذاهبين الى لندن ليس كلهم بهدف السياحة انما فيهم مرضى ونسبتهم ليست بسيطة وليسوا متفرغين كي تذهب بهم لمانشستر».



واستعرض بن جامع الأسعــار والـخدمـــات في الخطوط الكويتية ونظيراتها في دول الخليجو موضحا ان سعر رحلة الذهاب والعودة من الكويت الى نيويورك على الدرجة السياحية للتذكرة الواحدة 1500 دينار، بينما رحلة الذهاب والعودة على القطرية من الدوحة تكلف 542 دينارا، والسعودية من الرياض تكلف 492 دينارا، والاماراتية من دبي تكلف 420 دينارا، ومن ابوظبي تكلف 517 دينارا، والملكية الاردنية تكلف 544 دينارا.



وأشار الى ان تكلفة رحلة لندن على الدرجة السياحية في الكويتية 372 دينارا، اما على القطرية فتبلغ 244 دينارا والسعودية 257 دينارا والاماراتية 234 دينار وطيران الاتحاد 239 دينارا والملكية الأردنية 267 دينارا.



وقال بن جامع انه فيما يتعلق بمقارنة الخدمات نجد ان «طائرات القطرية التي أنشئت عام 1996 تتجاور 200 طائرة ولكنها اثبتت انها افضل وانجح خطوط الطيران في العالم وتوفر وجهات متعددة في القارات الـ 6 وطيرانها جديد وتوفر خدمات عالية بسبب ادارتها المتميزة».



وأضاف ان طيران الامارات الذي تملكه حكومة دبي أسس في عام 1986 وهو من افضل خطوط الطيران في العالم ويقدم خدمات ممتازة وطاقم الضيافة يتحدث عدة لغات «والتي لا توفرها الكويتية».



وذكر ان «من مميزات طيران الاتحاد استضافة موظفي الجمارك الأميركية في مطار ابوظبي كي يخدموا الركاب والسياح ذلك يعني ان مجرد المسافر ما يختم جوازه ختم المغادرة من ابوظبي يعتبر دخل الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا ذلك» دليل التطور والثقة في هذه الخطوط والتي انشئت بعد عام 2000 ولديها مجلس ادارة ناجح لديه حس وطني يخاف الله في سمعة بلده واموال دولته.



وأوضح ان «الخطوط الكويتية مستأجرة 18 طائرة وتملك 10 طائرات بوينغ 377 يقوم مجلس الإدارة ببيعها لشركة خاصة ومن ثم يستأجرها منها مرة أخرى، مضيفا ان مجلس الإدارة لا يريد تطوير الكويتية».



واعتبر بن جامع ان «الخطوط الكويتية تستغل حاجة الناس خصوصا الطلبة المبتعثين ومعاناة المرضى حيث تطلب مبالغ خيالية تحسب تذكرة المريض بـ 3000 دينار، والطلبة المبتعثون تمنحهم التعليم العالي 800 دينار سعر التذكرة، فيما الكويتية تحسب عليهم التذكرة بـ 2000 دينار»، مضيفا «هناك استغلال غير مقبول يجعل المسافرين لا يفضلون الخطوط الكويتية ويتجهون لخطوط أخرى».



وانتقد عدم انضباط مواعيد السفر مؤكدا انها محل شكاوى كثيرة، وجه بموجبها رئيس الطيران المدني انذارا شديد اللهجة للمؤسسة، كاشفا عن انه «فقط من تاريخ 1 - 7 الى 12 - 8 قدمت رسميا 396 شكوى في فترة وجيزة، ولو اشتكى باقي الركاب المتضررين لوصلت الشكاوى للآلاف».



ووجه بن جامع رسالة الى سمو رئيس الحكومة بوجوب «إقالة مجلس إدارة الكويتية في اسرع وقت وتحويله للنيابة ومحاسبته على كل الأخطاء الجسيمة، وتعيين مجلس مختص قادر على إدارة المؤسسة بعيدا عن المحاباة وربع الديوانية والترضيات».



وذكر انه «في 2013 خرج رئيس الحكومة وقتها بمشروع ايده فيه المجلس يهدف للنهوض بالكويتية وحولها الى شركة خاصة تابعة لهيئة الاستثمار، والذي اتضح فيما بعد ان هذا المشروع ظاهره في مصلحة المؤسسة والشعب الكويتي ولكن بعد التطبيق اتضح انه غير ذلك.



وبين انه «كان من المفترض ان تمنح نسبة 26% لمستثمر اجنبي و24% لهيئة الاستثمار، و50% تطرح للاكتتاب العام للمواطنين، ولكنه لم يحدث انما اقالوا الكفاءات ومنحوا من تقاعد منهم الشيك الذهبي كما اسموه، وتم تحويل من لم يتقاعد الى بعض الوزارات الحكومية مع احتفاظهم بمميزاتهم.



وتابع ان «جهاز المسؤولية الطبية والذي الهدف من انشائه النهوض بوزارة الصحة والخدمات الطبية وإنصاف من لديه مشكلة من الناس.



وقال ان «رئيس الحكومة الكل استبشر به خيرا نزل الشارع واطلع على احتياجات الناس وصرح بضرورة وضع المراجع السري حتى يعرف اوجه القصور والفساد، ولكن للاسف لم نر شيئا من ذلك انما جمود واشخاص مسحوبة جناسيهم، واشخاص سجنوا ظلما وهم اساسا ذهبوا لتمثيل البلد في العمل الخيرية والانساني الذي نتغنى به ولكن للاسف يتم سجنهم ويتحولون لأمن الدولة وهو أمر غير مقبول».



وذكر ان «غير محددي الجنسية ظلموا كثيرا، فإذا كان هناك مزورون حاسبهم، ولكن هناك منهم لهم آباء واجداد من الخمسينيات يعملون في المؤسسات العسكرية وبشركات البترول والآن ابناء احفادهم موجودون فكيف تصنف هؤلاء بانهم غير كويتيين؟».



ودعا بن جامع الى «الغاء الجهاز المركزي لغير محددي الجنسية، او نقله لتبعية مجلس الوزراء، او تعيين احد أبناء الاسرة من ذرية مبارك رئيسا لهذا الجهاز»، مؤكدا ضرورة الاستعجال في اصلاح هذه الأمور واجتثاث الفساد لتحقيق صالح البلد.