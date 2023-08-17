منصور السلطان



أحال رجال دوريات شرطة نجدة الأحمدي مواطنا في العقد الخامس الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إثر ضبطه بـ 450 حبة مخدرة وقطعة حشيش. ووفق مصدر أمني، فإن بلاغا ورد مساء أول من أمس لغرفة عمليات «الداخلية» يفيد بأن شخصا يتعاطى بأحد الطرقات في منطقة المهبولة ويحاول الاعتداء على المارة، وعلى الفور توجه رجال دوريات شرطة نجدة الأحمدي لموقع البلاغ، حيث تمت مشاهدة شخص بحالة تعاط يجلس في سيارة مفتوحة الأبواب، وبعد التوجه له حاول الاعتداء والهرب، فتمت السيطرة عليه وضبطه، وبالاستعلام عنه اتضح أنه مواطن في العقد الخامس من عمره، وبتفتيش سيارته عثر بداخلها على المضبوطات سالفة الذكر وأدوات تعاط.