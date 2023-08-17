

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه بعد ان سجلت الكويت أداء قويا في مضمار ترسيات العقود خلال الأشهر القليلة الماضية وكان آخرها ترسية عقود بقيمة 583 مليون دولار في يونيو الماضي، تدنت قيمة الترسيات خلال يوليو الى 25 مليون دولار فقط، حيث حلت الكويت في ذيل قائمة الدول التي سجلت ترسيات العقود في يوليو، وحلت بالتالي في المركز الأخير خليجيا وإقليميا بعقد وحيد تمثل في مناقصة منحتها وزارة الكهرباء والماء للشركة الأهلية للمفاتيح الكهربائية المحلية لبناء محطتين رئيسيتين للمحولات.



وبذلك تراجعت قيمة ترسيات عقود الكويت في يوليو لتقتصر على 4.3% من ترسيات شهر يونيو الذي سبقه.



وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا ترسيات عقود بقيمة 11.9 مليار دولار مستمدة الدعم من التعاقدات الكبيرة التي تمت ترسيتها في كل من العراق والجزائر والإمارات العربية المتحدة وقطر.



ويقارن إجمالي الترسيات لشهر يوليو بشكل إيجابي مع 6.7 مليارات دولار من الصفقات التي تمت ترسيتها في يوليو من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 77.6%، ولكنها أقل من إجمالي متوسط الترسيات الشهري البالغ 15.7 مليار دولار على مدار الأشهر الـ 12 الماضية. ويأتي ذلك في أعقاب الربع الثاني القوي الذي شهد توقيع صفقات بقيمة 58.2 مليار دولار، ما يجعل الربع الثاني من عام 2023 الأقوى منذ عام 2014.



وسجلت دول الخليج ترسيات بلغت في الإمارات 2.939 مليار دولار لتحل بالمركز الأول خليجيا والثاني إقليميا، وتبعتها السعودية في المركز الثاني خليجيا والثالث إقليميا بواقع 1.718 مليار دولار، ثم قطر وعمان في المركزين الثالث والرابع بواقع مليار دولار و224 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس والأخير خليجيا وإقليميا فيما غابت البحرين عن القائمة للشهر الثالث على التوالي.



وإقليميا تصدر العراق منطقة مينا بترسيات بلغت 4.301 مليارات دولار، ثم الجزائر ومصر بواقع 1.2 مليار دولار و280 مليون دولار على التوالي، ثم ليبيا وتونس بعقود قيمتها 120 مليون دولار و40 مليون دولار على التوالي.