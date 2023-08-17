

علاء مجيد



خفضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 16.3% وبقيمة 7.9 مليارات دولار، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وذلك بالمقارنة مع حيازتها البالغة 48.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022.



كما تراجعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بشكل سنوي بقيمة 5.4 مليارات دولار وبنسبة 11.7% مقارنة مع 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، في حين تراجعت الحيازة على المستوى الشهري بقيمة 800 مليون دولار وبنسبة 1.9%، مقارنة مع 41.4 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وذلك بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية.



وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.81 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 37.76 مليار دولار، وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية بالسندات الأميركية، بالتزامن مع تغير العائد على تلك السندات، وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وعلى صعيد حيازات دول الخليج من السندات الأميركية، فقد اتجهت استراتيجيتهم للبيع خلال يونيو الماضي، حيث تراجعت استثمارات المملكة العربية السعودية إلى 108.1 مليارات دولار، مقارنة مع 111.3 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، منها 99.83 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و8.28 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل. كما خفضت الإمارات من استثماراتها بنهاية يونيو لتصل إلى 65.2 مليار دولار، مقارنة مع 69 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، منها 45.46 مليار دولار سندات طويلة الأجل و19.73 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر التاسع والأربعين على التوالي على المركز الأول بنهاية يونيو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1105.6 مليارات دولار متراجعة عن مستويات مايو الماضي البالغة 1096.8 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 835.4 مليار دولار منخفضة عن مايو الماضي البالغة 846.7 مليار دولار، وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 672.3 مليار دولار مرتفعة عن مستويات مايو الماضي البالغة 660.4 مليار دولار. وحلت بلجيكا رابعا بقيمة 332.4 مليار دولار منخفضة عن مستويات مايو البالغة 335.5 مليار دولار وحلت لوكسمبورغ في المرتبة الخامسة عالميا بـ 331.8 مليار دولار منخفضة عن مستويات مايو الماضي البالغة 334 مليار دولار.



وبصفة عامة، فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يونيو الماضي 7562.9 مليار دولار مقارنة بـ 7416.9 مليار دولار في الشهر المقابل من 2022 أي بارتفاع سنوي يبلغ 146 مليار دولار بنسبة 1.96%، كما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية بنهاية يونيو لتبلغ 7562.9 مليار دولار، مقابل 7521.2 مليار دولار في شهر مايو الماضي.