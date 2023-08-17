اندفع السيناتور الجمهوري ستيف داينز للدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب بعد أن وجهت له هيئة محلفين كبرى في جورجيا لائحة اتهام بشأن محاولة إلغاء انتخابات 2020.



وكتب داينز الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين في مجلس الشيوخ، بمنشور على منصة «إكس» المعروفة سابقا باسم تويتر، أن «أحدث لائحة اتهام ضد ترامب تم تقديمها من قبل مدعية عامة مارقة الذي يسير على خطى وزارة العدل المارقة.. يجب أن يكون نظام العدالة أعمى، وليس مسلحا ضد المعارضين السياسيين».



وردد رئيس المؤتمر الجمهوري في مجلس الشيوخ جون باراسو، مخاوف مماثلة في بيان إلى صحيفة Washington Examiner، وقال: «الشعب الأميركي واضح بشأن ما يحاول خصوم الرئيس ترامب فعله. إنهم يستخدمون نظام العدالة لأغراض سياسية..أمتنا تستحق الأفضل».



وانضم أقوى حلفاء الرئيس السابق في مجلس الشيوخ إلى زملائهم في مجلس النواب في انتقاد اتهامات جورجيا ضد ترامب.



بدوره، قال السيناتور تومي توبرفيل في بيان منفصل: «وجه ناشط آخر لائحة اتهام ضد أكبر خصم سياسي لبايدن».



وتابع: «حقيقة ان المدعي العام الراديكالي لمقاطعة فولتون نشر لائحة الاتهام قبل أن تنتهي هيئة المحلفين الكبرى من التصويت يثبت ما نعرفه بالفعل.. هذه اتهامات سياسية بحتة». وأضاف: «يخشى الديموقراطيون من ترامب لأنهم يعرفون أنه سيكشف فسادهم. الشعب الأميركي يستحق نظام عدالة قائما على المساواة، وليس نظاما يغير القانون ليناسب سياساتهم».



وكتب السيناتور ريك سكوت على نفس منصة التواصل الاجتماعي: «في كل مرة نتعلم فيها المزيد عن الفساد المحتمل لعائلة بايدن، توجه وزارة العدل التابعة لشركة بايدن الاتهام إلى خصمه السياسي الأكبر».



في غضون ذلك، ومع تزايد التهم الجنائية الموجهة إلى سلفه، يبدي الرئيس بايدن تصميمه على تجنب التعليق على المشكلات القانونية التي يواجهها ترامب.



وغداة توجيه لائحة اتهام إلى ترامب للمرة الرابعة، ألقى بايدن خطابا في ويسكونسن، وهي بدورها ولاية متأرجحة رئيسية، ركز فيه على ملف الطاقة من الرياح وتوفير فرص عمل.



وفي مصنع ينشغل بطلبيات توربينات الرياح، تفاخر الرئيس الديموقراطي بالوظائف والاستثمارات الجديدة المرتبطة بحسب قـوله بسياسات كبيرة تتعلق بالطاقة والبنية التحتية أقرها خلال فترة ولايته.



ورغم أن خطاب بايدن كان يهدف في شكل مباشر إلى الرد على تصريحات لترامب عن تراجع الولايات المتحدة، حرص الرئيس الأميركي على عدم ذكر اسم سلفه ولم يعلق على لائحة الاتهام الصادرة في جورجيا.



وقال بايدن «يقولون لنا إن أميركا تنحدر. إنهم مخطئون... أميركا لا تنحدر، إنها تربح».



والتزم بايدن (80 عاما) الصمت منذ وجهت إلى ترامب أول لائحة اتهام في نيويورك في وقت سابق من العام الحالي، على خلفية دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى العام 2006.



وتجنب بايدن الذي لا يحبذ أصلا التحدث الى المراسلين، الصحافة وأسئلتها المستمرة حول ترامب منذ بداية الصيف.



وبدلا من ذلك، يتمسك الرئيس الديموقراطي بالخطابات التي تدرب عليها جيدا حول السياسات الاقتصادية الرئيسية خصوصا خطته للمناخ «قانون خفض التضخم».