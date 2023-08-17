

أصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب توضيحا حول موقفها من إحياء حفل مشترك مع الفنان عمرو دياب في الدوحة 18 الجاري، مؤكدة أنها لم تتعاقد على تقديم هذا الحفل ولا تملك أية معلومات عنه، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يستغل اسمها.



وقالت شيرين في التوضيح الرسمي، بحسب موقع «سيدتي نت»: «تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها لم تتعاقد على هذا الحفل، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتاجر باسمها ويروج لما هو غير صحيح».



وتجاهل دياب هذا الأمر، وواصل الترويج لحفله المقرر تنظيمه في بيروت 19 الجاري، ولا تضم روزنامة مناسبات عمرو أي حفل آخر إلا حفل في الأردن سيعقد في سبتمبر المقبل.



وأعلنت إحدى شركات تنظيم الحفلات، عن مشاركة شيرين عبدالوهاب، مع عمرو دياب، في حفل غنائي، يقام في الدوحة، يوم 18 أغسطس الجاري.