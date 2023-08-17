القاهرة - محمد صلاح



قررت الفنانة صفاء أبوالسعود فتح باب العودة من جديد لمجال التمثيل، حيث تمنت تلقيها سيناريو جيدا ويتوافر له نجوم كبار، وإنتاج سخي، وهي مشغولة حاليا بقراءة أكثر من سيناريو لاختيار عمل مناسب للمشاركة فيه، وتطبق مبدأ انه لو توافر لها نص مؤثر فلن تتركه، أما لو كان نصا عاديا، فهناك زميلات كثيرات يؤدين تلك الأدوار. وكانت صفاء قد رفضت مسلسل عرض في الموسم الرمضاني الماضي لأنها لم تجد نفسها في الشخصية التي رشحت لها، وبعد عرضه أعلنت سعادتها عدم المشاركة فيه. وعن العودة لتقديم البرامج التلفزيونية خاصة نوعية برامج «التوك شو» صرحت بأنها تخلت تماما عن عودتها لتقديم البرامج مهما كانت المغريات لأنه عمل يحتاج جهد وتفرغ.