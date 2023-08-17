مبارك الخالدي



اعتمدت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم البرنامج الإعدادي لمنتخبنا الأول لكرة القدم وذلك خلال فترة التوقف الدولي «فيفا داي» الشهر المقبل، حيث سيكون هناك معسكر خارجي قصير يقام في الإمارات يلتقي من خلاله الأزرق هناك مع منتخب البحرين في ٧ سبتمبر المقبل وقيرغيزستان ١١ من الشهر نفسه. ويستعد منتخبنا لخوض منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك وكأس آسيا في السعودية 2027. من جهته، قال مدير منتخبنا الأولمبي جراح العتيقي في تصريح لبرنامج «عالمكشوف» الإذاعي إن معسكر الأزرق في تايلند حقق أهدافه واصفا إياه بالناجح، لافتا الى أن المنتخب بحاجة إلى الدعم والتشجيع من الجماهير والمسؤولين. وأضاف العتيقي «التجمع المقبل للاعبي منتخبنا الأولمبي سيكون عقب الجولة الثانية من دوري زين الممتاز، حيث سيدخل اللاعبون معسكرا استعدادا لخوض منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024، وستنطلق منافسات المجموعة التي تضم الأزرق والعراق ومكاو وتيمور الشرقية في 9 من الشهر المقبل.



وتابع: سيقوم الجهاز الفني للأزرق الأولمبي بمتابعة اللاعبين الذين سينضمون إلى فرقهم وأنديتهم خلال التدريبات الحالية، مشيرا إلى أن مدرب الأزرق الأولمبي البرتغالي ايمليو بيكسي اعتذر عن عدم اللعب مع أندية خلال معسكر الأزرق في تايلند مفضلا اللعب أمام منتخبات وفقا لرؤية فنية. الجدير بالذكر أن دوري زين الممتاز سينطلق في جولته الأولى 24 الجاري وتقام الجولة الثانية في 29 الجاري وتنتهي في 31 منه.