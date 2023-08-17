يعقوب العوضي



يستهل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت 19 سنة مشواره في بطولة غرب آسيا الأولى بمواجهة منتخب البحرين في الـ 2 من ظهر اليوم بمدينة جدة بالسعودية، وذلك ضمن الجولة الأولى من المنافسة التي تستمر حتى 25 الشهر الجاري.



وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية والبحرين والإمارات، فيما ضمت الأولى منتخبات السعودية «المستضيف» ولبنان والأردن وقطر. وانتظم «شباب الطائرة»، استعدادا لبطولة غرب آسيا، بمعسكر خارجي في العاصمة المصرية القاهرة، لعب خلاله عددا من المباريات التجريبية.