مبارك الخالدي



اعتمد مجلس إدارة نادي الشباب تشكيل الجهازين الإداري والفني للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024، ويتكون الجهاز الفني من عيد سابج مديرا فنيا، والمدرب المونتنيغري سلافو لجاب، ومساعده مالك جون، ومدرب اللياقة الكسندر، ومدرب الحراس ديان. ويرأس الجهاز الإداري عضو مجلس الإدارة جابر الزنكي، ونائب رئيس الجهاز حيدر صابر، ومدير الفريق مشعل العتيبي، وإداري الفريق أيوب آرتي وعلي حبيب، والمنسق الإعلامي فيصل الفضلي. جدير بالذكر أن الفريق عاد قبل أيام قليلة من القاهرة، حيث أقام معسكرا قصيرا تخلله عدد من المباريات الودية.