عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم في القادسية تدريباته اليوم على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وذلك لعدم الانتهاء من أعمال الصيانة في ستاد محمد الحمد وكذلك لعدم جهوزية الملاعب الفرعية التي يخوض عليها لاعبو المراحل السنية تدريباتهم اليومية، وبالتالي يكون ترتيب توقيت التدريبات في ظل الحرارة المرتفعة حاليا أمرا صعبا. كما اتفق الأصفر مع نظيره الشباب على خوض مباراة ودية السبت المقبل استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 24 الشهر الجاري.



من جهته، أكد المدرب محمد إبراهيم، أن المعسكر التدريبي الذي أقيم على مدى الأسبوعين الماضيين في مدينة الإسكندرية كان ناجحا سواء من الناحية التنظيمية أو البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني، والذي اشتمل على 12 حصة تدريبية و3 مباريات تجريبية. وأضاف: أن الاستفادة من المباريات التجريبية التي خاضها الفريق كانت عالية من حيث سرعة رتم المباريات والقوة البدنية والالتحامات، معبرا عن ارتياحه لعدم وجود إصابات عضلية فضلا عن تصاعد رتم الفريق بدنيا ولياقيا يوما بعد يوم سواء على مستوى مختلف التدريبات أو المباريات الودية. وشكر إبراهيم جميع اللاعبين على الالتزام والمواظبة وكل الأجهزة العاملة مع الفريق على التنظيم والجهود التي بذلوها لإنجاح المعسكر استعدادا للموسم الكروي الجديد.