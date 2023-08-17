هادي العنزي



أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ورئيس لجنة المسابقات محسن السحمي أن الدوري العام لكرة السلة للسن العام سيكون بنظام «الدمج» من قسمين كمرحلة أولى، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور قبل النهائي للبطولة، والذي سيقام بنظام «البلاي أوف» لحسم الفريق صاحب اللقب.



وذكر محسن السحمي أن إقامة دوري «الدمج» جاء بعد انسحاب ناديا الجهراء والشباب الموسم الحالي، ومن قبلهما الساحل وبرقان الموسم الماضي من مسابقات السن العام، ليصبح عدد الأندية المشاركة 9 أندية، مضيفا التغير في عدد الفرق المشاركة بالموسم المقبل، منع استمرار الاتحاد بإقامة دوري من درجتين (الممتازة والأولى)، خاصة وأن عدد الفرق المنسحبة أصبح 4 خلال موسمين، كما تم اعتماد مشاركة المحترف الثالث في الموسم المقبل ليكون داخل «سكورشيت» المباراة على ألا يتواجد أكثر من محترفان فقط في الملعب، وذلك كما هو معمول به سابقا، وبما يتواكب مع نظام المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. وأشار السحمي إلى أن موعد انطلاق الدوري العام سيتحدد خلال الأيام المقبلة، مبينا سيكون الجدول متوافقا مع جدول مباريات دوري «السوبر ليغ» الآسيوي، نظرا لمشاركة ناديي الكويت وكاظمة في منافساته للموسم الثاني تواليا، ممثلين عن «السلة» الكويتية، فيما ستنطلق منافسات المراحل السنية بالسرعة الممكنة، حال انتهاء صيانة الصالات المخصصة لإقامة المباريات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة.