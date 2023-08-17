في ظل الحرائق التي تستعر بجزيرة ماوي في هاواي، قرر عدد من الطهاة المشهورين في الأرخبيل توحيد جهودهم لإراحة الناجين من مهمة الطهو.



وفي حديث إلى وكالة «فرانس برس»، يقول السفير الشهير للمطبخ الخاص بهاواي شيلدون سيميون، «ندرك أن الطعام بمنزلة علاج». ويشير من مركز في جزيرة ماوي تعد فيه آلاف الأطباق يوميا للمتضررين من الحرائق، إلى أن «توفير طبق ساخن لهؤلاء يقربهم من هاواي بدلا من مدهم بمواد غذائية معلبة». وتتولى مجموعة كبيرة من المتطوعين سكب أطباق في علب موضوعة فوق طاولة طويلة، ثم وضعها على صوان قبل أن ينقلها آخرون إلى علب تبريد كبيرة لتسليمها إلى السكان. ويعمل سيميون وطهاة مشهورون آخرون أبرزهم نجمة برنامج «توب شيف» بنسخته الأميركية لي آن وونغ التي دمر مطعمها في لاهاينا، على مدار الساعة لتوفير أطباق للمتضررين.