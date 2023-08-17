

أكد بنك الكويت الدولي (KIB) مواصلته دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي، وذلك في إطار حرص البنك على رفع مستوى الوعي المصرفي لدى العملاء ونشر الثقافة المالية لدى أوسع شريحة من المجتمع.



وحرص KIB من خلال تواجده في مقر شركة الاتصالات الكويتية (stc)، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، على تعريف موظفي الشركة بأنواع المنتجات والخدمات المصرفية، والدور الحيوي الذي يلعبه البنك كمؤسسة مالية رائدة تساند عملاءها في إدارة شؤونهم المالية، وتلبي احتياجاتهم بخدمات ومنتجات مصرفية وتمويلية شاملة، يقدمها لهم بحلول رقمية مبتكرة تواكب متطلبات نمط حياتهم.



وفي هذا الصدد، قالت المديرة الإقليمية في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، مريم الناصر: «بقدر ما ندرك ونلبي توجهات العصر في تبني وسائل رقمية جديدة للتواصل مع العملاء، بقدر ما نحن حريصون على انتهاز كل فرصة للتواجد بصفة شخصية بين أطياف المجتمع، لمشاركة أكثر تفاعلا مع جمهورنا، والتواصل معهم مباشرة للتعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية».



وأشارت إلى حرص البنك على اختيار مواقع استراتيجية ومميزة، مثل مقر شركة الاتصالات الكويتية (stc)، للتواصل مع موظفي الشركة وزيادة الوعي المالي لديهم، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف البنك من تلك المبادرات التي تسعى إلى نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق.



وثمنت الناصر الأداء المتميز الذي أظهره موظفو البنك من خلال تفاعلهم مع أكبر عدد من زملائهم في شركة stc، وشرح المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يقدمها البنك، مسلطين الضوء بشكل خاص على المنتج الأنسب لهم، والتعريف بكل المزايا التي يقدمها هذا المنتج وحلوله الرقمية الملائمة، وكذلك العروض والحملات الترويجية المطروحة، وكل ما يحتاجون اليه من معرفة لتحقيق أقصى استفادة من خدمات KIB، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية.