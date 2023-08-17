

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على تقديم أفضل الخدمات لعملائه، وخاصة فيما يتعلق بتلقي الشكاوى، أطلق التجاري خاصية جديدة على تطبيق البنك على الهواتف الذكية «CBK Mobile» تمكن العملاء الأفراد من تقديم شكاواهم إلكترونيا من خلال نموذج شكوى إلكتروني متاح داخل التطبيق، مع إخطارهم بتسلم شكاواهم بصورة إلكترونية، ومن ثم تزويدهم بكتاب الرد على الشكوى من خلال التطبيق أيضا، مع إمكانية قيام العملاء بطباعة كتاب الرد على الشكوى.



وبهذا، أصبح للعميل عدة خيارات في تقديم شكواه، كتسليم الشكوى بصورة شخصية إلى وحدة شكاوى وحماية العملاء في المركز الرئيسي أو فروع البنك المنتشرة في جميع مناطق الكويت، أو البريد المسجل، أو البريد الإلكتروني الخاص بوحدة شكاوى وحماية العملاء، وأيضا من خلال تطبيق التجاري على الهواتف الذكية دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يؤدي إلى توفير الوقت والراحة للعملاء في تقديم شكاواهم ومتابعتها بصورة رقمية، وإثراء لتجربتهم المصرفية.



هذا، ويتوافر نموذج موحد لشكاوى العملاء في جميع أفرع البنك والقنوات الإلكترونية مثل تطبيق التجاري على الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني، يحدد فيه آلية عرض الشكوى والمستندات والمعلومات المطلوبة. وتلتزم وحدة شكاوى وحماية العملاء بالرد على العميل خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ تسلم الشكوى وفقا لآلية تقديم الشكاوى المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.



ويأتي توفير هذه الخصائص الجديدة وإضافتها إلى قنوات التجاري الرقمية ضمن إطار رحلة التحول الرقمي التي يقوم بها التجاري لتطوير المنتجات والخدمات وطرق العمل من خلال استخدام الأدوات والإمكانيات التكنولوجية المبتكرة.



ويذكر أن البنك التجاري الكويتي يقدم معلومات وحملات توعوية مصرفية للعملاء بشأن حقوقهم وواجباتهم وطرق تقديم شكواهم، وذلك عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع البنك الإلكتروني، وكذلك عن طريق قنوات التواصل الاجتماعية للبنك، بالإضافة إلى مركز خدمة العملاء (888225-1) الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وخدمتهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل.