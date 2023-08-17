أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.



وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: زهرة فالح هنيدي الخالدي، محمد فالح علي أعويش، شمس الأصيل محمد الحاج، وحسين خليل حسين العلي، ومشعل عبدالله أحمد الشويب، وفاطمة عبدالله علي البلوشي، وأماني أحمد محمد الميلم، وأسيل عبدالنبي يوسف جمال، وعلي محمد شافي العجمي، وعبدالله مهنا المرخان السبيعي.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.



وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.