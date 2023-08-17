اختتم بنك برقان مؤخرا برنامجه الصيفي للمصرفيين الشباب لعام 2023، والذي يهدف من خلاله إلى تزويدهم بالمهارات المالية الأساسية، وتنمية وعيهم بالمسؤولية المجتمعية. ويجسد هذا البرنامج التزام البنك باستراتيجيته الاجتماعية الشاملة ودعمه المستمر لحملة التوعية المصرفية الوطنية «لنكن على دراية».



وتمكن 17 مشاركا في البرنامج الصيفي المتميز، الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع، من اكتساب معرفة واسعة عبر سلسلة من ورش العمل التفاعلية، والتي أشرف عليها خبراء ماليون متمرسون في بنك برقان. كما تم تقديم معلومات قيمة حول كيفية وضع أسس راسخة للنمو الوظيفي في المستقبل، إضافة إلى إطلاعهم على أحدث الاتجاهات في القطاع المصرفي.



وفي معرض تعقيبها على البرنامج، قالت زهرة بوعركي، مدير التطوير في بنك برقان: «انطلاقا من إدراكنا لأهمية الاستثمار في المواهب المصرفية الطموحة من أجل بناء مستقبل أفضل، نواصل التزامنا بتمكين المجتمعات من خلال المبادرات الخاصة بالتعليم والمعرفة المصرفية بما يرسخ دورنا في تعزيز بيئة مناسبة يزدهر فيها جيل المستقبل من المصرفيين والخبراء الماليين. كما يسعدنا تزويدهم بكافة الأدوات اللازمة لمساعدتهم على التفوق في مسيرتهم الشخصية والمهنية، وبالتالي الارتقاء بمستوى القطاع المصرفي والتأثير بشكل إيجابي في كافة أفراد المجتمع».



وأوضحت أن البرنامج تضمن جولة مميزة وشاملة داخل فروع بنك برقان، حيث شاهد المشاركون كيفية سير العمل في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الخزينة وكيفية تشغيل العمليات في أجهزة السحب الآلي. وفي نهاية البرنامج، حصل كافة المتدربين المشاركين على شهادة تثبت استكمالهم للبرنامج ومكافآت رمزية، لافتة إلى أن تعليقات المشاركين وأولياء الأمور الإيجابية تعتبر خير دليل على نجاح هذه التجربة التعليمية وتأثيرها في المشاركين.



من جانبها، قالت مريم فهد الفهد، إحدى المشاركات في البرنامج: «لقد وفرت ورش العمل التفاعلية والجلسات النقاشية التي نظمها الخبراء إلى جانب التدريب العملي، فهما شاملا للموضوعات الرئيسية في القطاع المصرفي وقدرة أكبر على تمييز نقاط الاختلاف الدقيقة ضمن مسارات الأعمال المصرفية، إضافة إلى رفع مستوى قدرتي على إدارة أموالي الشخصية واتخاذ قرارات صحيحة وحكيمة بشأن المدخرات والاستثمارات. وفي نهاية هذه الرحلة، أشعر أنني أستطيع التخطيط لمستقبلي المالي بكل ثقة».



وعبرت الفهد عن امتنانها للمدربين في بنك برقان، مشيدة بما قدمه المدربون من معارف وآراء للمشاركين، والمساعدة التي قدموها لهم من أجل تنمية مهاراتهم الشخصية خارج القطاع المصرفي في كافة جوانب الحياة.