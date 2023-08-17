ترسيخا لدورها الرائد في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها في الكويت، حققت «لينكون الغانم»، التابعة لـ «صناعات الغانم - مجموعة قتيبة الغانم»، إنجازا بارزا بفوزها بثلاث جوائز مرموقة من «لينكون الشرق الأوسط»، ويأتي هذا التكريم ليؤكد أداء «لينكون الغانم» المتميز والاستثنائي كالوكيل الرسمي لسيارات «لينكون» في الكويت.



وصرح شادي شماس، نائب الرئيس في «لينكون الغانم» «نفخر بالفوز بهذه الجوائز عالية المستوى، والتي تعكس التزامنا العميق بتقديم أفضل الخدمات لعملاء «لينكون» في الكويت». وأكد شماس أن «تفاني فريق «لينكون الغانم» وتميز أدائه، يأتي متوافقا مع سمات العلامة التجارية الفاخرة «لينكون»، والقائمة على الاحتفاء بأعلى درجات التميز والتفوق والإبداع».



ويشمل هذا التكريم الواسع النطاق حصول «لينكون الغانم» على جائزة «President’s Award» في فئتي المبيعات وخدمة الصيانة وما بعد البيع، حيث يتم قياس الأداء في هاتين الفئتين بناء على مؤشر القيمة التنافسية لخدمة العملاء، أو Customer Value Proposition (CVP)، مما يعكس قوة «لينكون الغانم» التنافسية وتفوق أدائها التشغيلي.



وتبرز هذه الجوائز تميز «لينكون الغانم» ومكانتها في طليعة قطاع صناعة السيارات في المنطقة، من خلال تصدرها للسنة الثانية على التوالي في مؤشرات «لينكون» لقياس القيمة التنافسية لخدمة العملاء. وهي تأكيد على التزام الشركة بجعل راحة ورضا العميل محور كل خدماتها، بدءا من مبيعات السيارات واستكمالها بخدمات ما بعد البيع.



وعلاوة على ذلك، حصدت «لينكون الغانم» على جائزة «لينكون الشرق الأوسط للتميز» في نسختها الأولى نتيجة لتحقيقها خلال فترة زمنية قصيرة، لجميع مؤشرات الأداء الأساسية أو Key Performance Indicators (KPIs) المستهدفة، حيث يسلط الفوز بهذه الجائزة، بالإضافة إلى التكريم في فئتي المبيعات وخدمة الصيانة وما بعد البيع، الضوء على أداء «لينكون الغانم» المتميز وسعي فريقها الحثيث نحو التفوق.



وتعكس صالة عرض سيارات «لينكون الغانم» الحديثة والمتطورة روح العلامة التجارية الفاخرة، حيث تم تشييدها باستخدام أبرز العناصر التصميمية الأنيقة التي تشتهر بها العلامة التجارية «لينكون»، بالإضافة إلى ذلك، يبذل فريق «لينكون الغانم» أقصى جهوده لإرشاد العملاء وتقديم أفضل العروض على جميع سيارات «لينكون» المتوافرة في الكويت، التي تشمل كورسير 2023 الجديدة كليا. وتجسد كورسير 2023 جهود «لينكون» المتواصلة نحو تحقيق الابتكار والجودة، وهي تستهدف الشباب الساعي للتجدد وتعتبر من أكثر السيارات مبيعا ضمن فئتها.



وعن هذا الإنجاز، قال سامي الملكاوي، المدير الإداري في لينكون الشرق الأوسط «من الأسباب التي تجعل العملاء الباحثين عن سيارة دفع رباعي فاخرة يختارون «لينكون» هو تميز سياراتها وريادتهم العالمية. ولا تقتصر هذه الريادة على سياراتنا فقط، بل تبدأ في صالة العرض وتستمر مع خدمات الصيانة وما بعد البيع». وأكد الملكاوي أن «لوكلاء لينكون الرسميين دورا أساسيا في تحقيق هذه الرؤية. حيث يقدم فريق «لينكون الغانم» عاما بعد عام أعلى درجات التفاني والاجتهاد والتي ترقى لتطلعات عملائنا، ولطموحات «لينكون».



وتعزز جوائز «President’s Award»، بالإضافة إلى جائزة «لينكون الشرق الأوسط للتميز» التزام «لينكون الغانم» المستمر بإبراز والاحتفاء بتميز العلامة التجارية «لينكون»، وهي العلامة الرئيسية الفاخرة لشركة «فورد موتور» في الشرق الأوسط. ويمثل هذا التكريم وسام شرف لجهود فريق «لينكون الغانم» المثابر والتزامه الراسخ بضمان رضا العملاء.