أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة د.صالح الشيخ الموقع الإلكتروني https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx، والذي يمكن الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القوانين الشريعة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.



ويتضمن الموقع أيضا الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها عند التسكين اعتبارا من تاريخ صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، بجانب الضوابط العامة التي ينبغي مراعاتها أيضا عند الترقية، وعند استحقاق الحافز المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار الترقية رقم 155 لسنة 2022.