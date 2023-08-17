

القاهرة ـ ناهد إمام



أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مؤشرات أداء مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي أشارت إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لـ 1500 مريض منذ الافتتاح التجريبي للمستشفى 23 يونيو 2023.



وأكد د.محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، نجاح مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، في تقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة وإنقاذ حياة مريض يبلغ عمره 23 عاما كان بحالة خطرة يعاني من نزيف كبير ومفاجئ في المخ وشلل نصفي بالناحية اليسرى وتدهور سريع في درجة الوعي.



وأوضح انه تم إنقاذ حياة المريض وإجراء التدخل الجراحي اللازم خلال ساعة واحدة فقط، حيث تم استقباله بقسم الطوارئ ومناظرة الحالة بواسطة استشاري وأخصائي الطوارئ بالمستشفى وإجراء الأشعات اللازمة (مقطعية ورنين مغناطيسي على المخ)، ومن ثم العرض على استشاري المخ والأعصاب، ما تبين على إثره وجود نزيف كبير بالمخ بالناحية اليمنى بالفص الجانبي وكذلك نزيف داخل بطينات المخ.



وتابع ضاحي: فور توقيع الكشف على المريض تم إدخاله الرعاية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتحضيره لدخول العمليات، حيث تم إجراء عملية تفريغ النزيف وتركيب قسطرة داخل بطينات المخ لمنع حدوث استسقاء بالمخ، لافتا إلى نجاح العملية بنسبة 100% ورجوع المريض مرة أخرى للرعاية على جهاز التنفس الصناعي، وفي اليوم التالي تم فصل الحالة من على جهاز التنفس الصناعي واستعاد المريض وعيه وبدأ في تناول السوائل بالفم، فضلا عن تحسن حركة الجانب الأيسر بدرجة كبيرة، وتماثله للشفاء، مؤكدا أن المستشفى يضم نخبة من أفضل الأخصائيين والاستشاريين وأساتذة كليات الطب بمختلف التخصصات الطبية.



إلى ذلك، اكد د.أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات، وتعزيز القدرات الطبية، وتوفير الرعاية الشاملة للمواطنين.



جاء ذلك خلال مشاركة السبكي في افتتاح فعاليات ملتقى التعاون الاقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في الفترة من 16 إلى 18 الجاري، بمدينة اسطنبول في دولة تركيا حيث يلقي د.أحمد السبكي، الكلمة الافتتاحية كضيف شرف مؤتمر السياحة العلاجية والمعدات الطبية بإسطنبول.



وأضاف السبكي في بيان للهيئة أن الاستثمارات في الرعاية الصحية والابتكارات الطبية تعتبر من أولويات مصر، وهذا يعكس التزامها بتحسين صحة المجتمع.